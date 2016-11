CDU und CSU kritisieren das rot-rot-grüne Bündnis in Berlin für die geplante Einschränkung

von Abschiebungen für Migranten ohne Bleiberecht. "Das ist gegen die Gesetzeslage", sagte die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt am Dienstag. Die Länder hätten eine Verantwortung, Menschen ohne Bleiberecht auch wieder in ihre Heimat zurückzuführen.



Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer. Die Beschlüsse drohten die Akzeptanz des Asylsystems und das Vertrauen in den Rechtsstaat zu untergraben.