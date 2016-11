Schläge von Sicherheitsleuten an Asylbewerberheim

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Berliner Polizei gegen zwei Sicherheitsleute eines Asylbewerberheims in Berlin-Reinickendorf. Sie sollen einen 28-Jährigen am Sonntagvormittag derart geschlagen und getreten haben, dass dieser

mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.



Eine Passantin habe das Geschehen auf dem Gehweg vor der Unterkunft im Märkischen Viertel beobachtet und die Polizei gerufen, teilte die Behörde mit. "Was vorher geschehen ist, ist noch nicht bekannt", sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Angaben des Krankenhauses solle keine Lebensgefahr bestehen, hieß es.