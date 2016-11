"Es war ein Fehler, Sporthallen zu nehmen. In Hamburg ist keine einzige in Anspruch genommen worden", sagte Böger. An den Berliner Senat appellierte er: "So kann man mit Menschen und dem Vertrauen in Politik nicht umgehen. Uns helfen keine Beschlüsse auf Papier, die dann nicht umgesetzt werden. Ich meine, was ich sage: Was hier Menschen zugemutet wird, ist nicht hinzunehmen. Die Wahrnehmung im Alltagsleben der Menschen ist anders als die der Politiker. Ich könnte platzen!"



In der Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Manuela Schmidt (Die Linke), fand Böger eine Verbündete aus der Politik. "Die Sportstätten müssen umgehend wieder für den Sport zur Verfügung stehen. Das ist im Koalitionsvertrag vereinbart, jetzt muss es umgesetzt werden", sagte Schmidt mit Blick auf die neue rot-rot-grüne Koalition.