Berlin-Brandenburg-Vereinbarung - Umquartierung von Flüchtlingen läuft nur schleppend an

07.11.16 | 19:42 Uhr

Erst gab es Verzögerung bei der Vereinbarung über die Aufnahme von Berliner Flüchtlingen in Brandenburg, jetzt läuft die Umsetzung nur schleppend an. Offenbar ist es nicht so einfach, Flüchtlinge zu finden, die die Kriterien beider Länder erfüllen.

Die Aufnahme von Berliner Flüchtlingen in Brandenburg läuft nur schleppend an. Drei Wochen nach dem Start des Projekts sind erst 37 Flüchtlinge aus der Hauptstadt in die brandenburgische Erstaufnahme Wünsdorf (Teltow-Fläming) umgezogen. Beide Länder hatten vereinbart, dass bis zu 995 Flüchtlinge vorübergehend nach Brandenburg ziehen sollen.

"Es ist Sache Berlins, die Flüchtlinge auszusuchen"

Als Grund für die verzögerte Umsetzung nannte eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Soziales die Kriterien, die zwischen beiden Ländern festgesetzt wurden. Danach sollen nur solche Flüchtlinge nach Wünsdorf geschickt werden, deren Asylverfahren absehbar länger dauern, weil sie weder aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland noch aus dem Bürgerkriegsland Syrien kommen. Zudem gibt es diverse weitere Kriterien, etwa den Gesundheitszustand der betreffenden Menschen. Der Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, Ingo Decker, erklärte am Montag: "Wir stehen zu der Vereinbarung mit Berlin, bis zu 995 Flüchtlinge aus Berlin aufzunehmen." Es sei aber die Sache Berlins, die entsprechenden Flüchtlinge auszusuchen.