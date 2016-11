Nach rbb-Recherchen verschwendet der Berliner Senat monatlich rund 300.000 Euro aufgrund eines offensichtlich falsch kalkulierten Vertrages mit der Brandenburger Innenverwaltung. Demnach bezahlt Berlin jeden Tag für 330 Flüchtlinge, die eigentlich in einem Heim in Wünsdorf (Teltow-Fläming) untergebracht werden sollen. Doch bislang sind nur 44 vor Ort.



Beide Länder hatten vereinbart, dass bis zu 995 Flüchtlinge vorübergehend nach Brandenburg ziehen sollen. Seit Vertragsbeginn hat der Berliner Senat nach eigenen Angaben 330 Plätze in Wünsdorf pauschal gebucht. Dafür muss Berlin 11.000 Euro täglich an Brandenburg zahlen.



Die Brandenburger Verwaltung hat für die Verzögerungen seitens von Berlin kein Verständnis. So erklärte Ingo Decker vom Brandenburger Innenministerium gegenüber dem rbb: "Letztlich ist das eine Verantwortung, die in Berlin liegt: wenn es Flüchtlinge gibt, die infrage kommen für Wünsdorf, sie dann auch zu schicken."