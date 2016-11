Senat hält an Plänen für Flüchtlingsunterkünfte fest

An den Plänen zum Bau eines Containerdorfs für Flüchtlinge auf dem Tempelhofer Feld hält der Berliner Senat fest. Das erklärte Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD) im rbb: "Wir haben ursprünglich beschlossen, dass wir 30 Tempohomes errichten, 22 davon sind schon in der Umsetzung. Wenn der Senat der Meinung wäre, dass wir diese Unterkünfte nicht mehr brauchen, würden wir sie aus der Planung rausnehmen. Aber das tun wir nicht. Wir halten an dem Beschluss fest."