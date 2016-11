Tausende Flüchtlinge erleben Weihnachten in Turnhallen

Noch immer leben in Berlin mehr als 3.000 Flüchtlinge in Turnhallen. Und das wohl auch über Weihnachten und den Jahreswechsel, obwohl neue Unterkünfte fast bezugsfertig sind. Doch diese Unterkünfte brauchen Betreiber - und hier gibt es juristischen Streit.

Mehr als 3.000 Flüchtlinge, die derzeit in Berliner Turnhallen leben, müssen auch Weihnachten und den Jahreswechsel dort verbringen. Grund sind nach Angaben des Landesamts für Flüchtlinge (LAF) vom Freitag rechtliche Probleme bei den Vergabeverfahren, mit denen das Land Betreiber für neue Unterkünfte sucht: Unterlegene Bewerber klagten erfolgreich gegen die Vergabe von Aufträgen. Ein schwerer Rückschlag für das Land, denn selbst nahezu fertige Neubauten können vorerst nicht bezogen werden.

Für viele Flüchtlinge in den Notunterkünften könnte das eine Verschärfung der ohnehin prekären Situation bedeuten. In einigen Turnhallen sei die Situation "sehr dramatisch", sagte LAF-Sprecher Sascha Langenbach. Aufgrund der Monotonie und fehlenden Privatsphäre litten Bewohner zunehmend an Depressionen oder Traumata, es gebe Alkohol- und Drogenmissbrauch.