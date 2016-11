Zu der Fläche gehört zukünftig auch ein mobiler Fußballplatz, den der Kapitän von Hertha BSC, Vedad Ibisevic gesponsert hat. "Solche Sachen wie Fußball spielen lenken ab und tun den Bewohnern gut in einer Phase, in der sie nicht wissen, wie es weitergeht", sagte Ibsisevic dem rbb am Montagnachmittag, nachdem er den Platz offiziell eingeweiht hatte. "Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Leben unangenehm und sehr schwierig sein kann. Deshalb wollte ich unbedingt etwas machen", sagte der Hertha-Profi, der selbst vor Jahren als bosnischer Bürgerkriegsflüchtling nach Deutschland gekommen war.

Für die Flüchtlinge in den Hangars der Notunterkunft im ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof ist am Montag eine neue Begegnungsfläche eröffnet worden. Auf dem Vorfeld des Flughafengeländes haben freiwillige Helfer zusammen mit den Flüchtlingen auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern eine Art Parklandschaft gebaut - mit Beeten, Sitz- und Spielgelegenheiten sowie zwei Sprachschul-Containern, in denen die Bewohner Deutsch lernen können.

In Hangar 1 wurde zusätzlich ein Fitnessbereich für die Flüchtlinge eingerichtet, in dem Sportvereine verschiedene Kurse anbieten. So können die Bewohner etwa Boxen, Tischtennis, Basketball oder eben auch Fußball spielen. Ibisevics Fußballfeld wird in dem Hangar überwintern und soll im nächsten Jahr bei wärmeren Termperaturen auch auf die Begegnungsfläche verlegt werden. "Dieser Begegnungsbereich außerhalb der Hangars ist nicht nur auf Sport begrenzt, sondern soll allen Bewohnern, ob jung oder alt, dienen", sagte Michael Elias, Geschäftsführer des Notunterkunftsbetreibers "Tamaja".

Laut Betreiberangaben sind noch knapp 50 Prozent der Hangars in Tempelhof belegt. Derzeit lebten rund 1.000 Flüchtlinge in vier der sieben Hangars, die meisten von ihnen sind Männer und stammen aus Syrien sowie Afghanistan. Zuletzt wurde bekannt, dass auch über das Jahr 2016 hinaus Flüchtlinge in Tempelhof untergebracht bleiben.