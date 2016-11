Senat will Freizeithalle für Flüchtlinge wieder verkaufen

Die Leichtbauhalle auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin soll offenbar wieder verkauft werden. Die sogenannte Blumenhalle sollte eigentlich Flüchtlingen, die in den Tempelhofer Hangars untergebracht sind, als Freizeitbereich dienen. Diese Funktion erfülle die Halle aber derart unzureichend, dass der Senat nun erwäge, sie wieder zu verkaufen, schreibt die "Berliner Morgenpost" am Donnerstag.