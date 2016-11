Fast 3.500 Geflüchtete leben in Berlin noch immer in Turnhallen. Aus der Finanzverwaltung heißt es, es gestalte sich schwieriger als gedacht, die Wohncontainer aufzustellen. Monatelang wurde mit den Bezirken über freie Aufstellflächen gerungen. Jetzt müssen unter Naturschutz stehende Echsen umgesiedelt werden. Gestritten wird auch, ob Bäume gefällt werden müssen. In Bezirken wie Altglienicke gab es Anwohnerproteste gegen geplante Siedlungen.

In der Wollenberger Straße in Lichtenberg wurde in der vergangenen Woche ein fertiger Standort mit 280 Plätzen an das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten übergeben. Einzugsbereit sind die Wohncontainer damit noch nicht. Denn erst muss noch ein Betreiber gefunden werden, was Wochen dauern kann.