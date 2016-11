Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ist in Berlin-Buch fremdenfeindlich beschimpft und bedroht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend an einer Flüchtlingsunterkunft, die sich noch im Bau befindet.

Den Angaben zufolge sprach der 32-Jährige einen Mann an, der sich am Zaun um das Gelände hochziehen wollte. Der Unbekannte beleidigte den Wachschutzmitarbeiter daraufhin fremdenfeindlich und drohte, ihm das Genick zu brechen.



Umstehende Passanten riefen die Polizei. Als der Unbekannte das bemerkte, flüchtete er mit einem Begleiter in Richtung S-Bahnhof Buch.