Mit den Videos auf seinem Youtube-Kanal "Zukar" will der Syrer Firas Alshater Vorurteile gegenüber Flüchtlingen abbauen - jetzt musste er Bekanntschaft mit einem Vorurteil über Deutsche machen: Dass es hierzulande sehr bürokratisch zugeht. In seinem Fall bestätigte sich dieses offensichtlich auch.

Da die dreijährige Aufenthaltserlaubnis des in Berlin lebenden Syrers Anfang November offiziell auslief, hatte er bei der Berliner Ausländerbehörde bereits im August einen Antrag auf Verlängerung bzw. die Ausstellung einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis gestellt. Da diese jedoch auf sich warten ließ, richtete er sich schließlich persönlich an die Behörde. Was er dort erlebte, erzählt Alshater in einem Video auf seiner Facebook-Seite, das bereits mehrere hundert Mal geteilt wurde.