Schulen und Vereine können darauf hoffen, dass die Turnhallen in Berlin bald wieder für den Sport zur Verfügung stehen. Denn Dank eines Strategiewechsels in der Sozialverwaltung konnten viele Flüchtlinge in andere Unterkünften umziehen.

Mit Hilfe dieses Vorgehens konnten innerhalb kurzer Zeit weitere Hallen freigezogen werden. In den jetzt noch verbliebenen 17 Turnhallen leben nach rbb-Informationen noch knapp 1.600 Flüchtlinge, in Notunterkünften sind es 17.500.

So eröffnete die neue Senatorin die Möglichkeit, Betreiber für bereits fertig gebaute Flüchtlingsunterkünfte vorübergehend und ohne Ausschreibung einzusetzen. Das gilt so lange, bis das ordnungsgemäße Ausschreibungsverfahren abgeschlossen ist.

Die Lage in den Turnhallen sei so dramatisch, dass Maßnahmen zur Gefahrenabwehr notwendig seien, sagte Breitenbach Mitte November. "Die Gewalt nimmt enorm zu, Drogen- und Alkoholmissbrauch nehmen enorm zu, die Menschen haben Dramatisches erlebt, und einige leben seit einem Jahr in diesen Turnhallen." Deshalb sollen bereits fertige und abgenommene neue Unterkünfte, etwa sogenannte Tempohomes in Modularbauweise, kurzfristig bezogen werden können.

Für einen dauerhaften Betrieb muss es eigentlich europaweite Ausschreibungen geben, erläuterte Breitenbach. Bis diese abgeschlossen seien, dauere es aber zu lange, weshalb parallel Interimsausschreibungen (für einen Zeitraum von sechs Monaten) und Notmaßnahmen nach dem ASOG beginnen sollen. Der Senat wolle dafür kurzfristig Betreiber beauftragen. Einige Wohlfahrtsverbände hätten sich bereits bereit erklärt, so Breitenbach. Es gehe darum, tragfähige Übergangslösungen zu finden, bis die europäischen Ausschreibungen beendet und Betreiber gefunden seien.