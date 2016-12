Über ein Jahr lang diente die Jahn-Sporthalle in Berlin-Neukölln der Unterbringung von Flüchtlingen - am kommenden Montag nun wird sie nach Renovierung wiedereröffnet. Höchste Zeit, sagt der zuständige Stadtrat.

Mehr als 20.000 Flüchtlinge leben in Berlin immer noch in Notunterkünften. Enge und Ungewissheit belasten die Psyche, sagt die Psychologin Ulrike Kluge.

Vereine wie der ISS Basketball und der TUS Neukölln konnte die Halle damit nicht mehr nutzen. Auch mehrere Schulen mussten sich ohne Halle behelfen, so zum Beispiel die Karl-Weise-Grundschule, das Ernst-Abbe-Gymnasium, die Evangelische Schule und die Carl-Legien-Berufsschule. "Sowohl die Wohnsituation der Geflüchteten, als auch die Situation für den Sport ist nicht länger tragbar. Die Wiederinbetriebnahme sei "eine Rückkehr in die Normalität", sagte Schul- und Sportstadtrat Jan-Christopher Rämer.

38 Turnhallen in Berlin sind noch mit Flüchtlingen belegt. Diese sollen nun schnellstmöglich in die neuen Tempohomes umziehen - selbst wenn deren Betreiber noch nicht endgültig feststehen. Die neue Sozialsenatorin will dafür Gesetze zur Gefahrenabwehr anwenden.

"Nach der Jahn-Sporthalle müssen wir nun alles daran setzen, auch die anderen beiden mit Flüchtlingen belegten Sporthallen im Bezirk wieder an den Schul- und Vereinssport zurückgeben zu können", sagte Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey am Freitag. Dazu gehöre, dass der Umzug der Flüchtlinge in die Tempohome-Unterkunft in der Gerlinger Straße "so schnell wie möglich realisiert wird", sagte die SPD-Politikerin.

Aktuell dienen in Berlin noch 38 Turnhallen als Unterkunft für Flüchtlinge. Die neue Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat angekündigt, ihren Umzug in feste Unterkünfte deutlich zu beschleunigen. Dazu sollen bereits bestehende Tempohomes so schnell wie möglich bezogen werden - auch wenn die Ausschreibung für deren Betrieb noch nicht abgeschlossen ist. Mit Hilfe einer Verordnung zur Gefahrenabwehr (siehe Infobox) sollen so schnell wie möglich Übergangsbetreiber für bereits fertiggestellte, aber noch nicht bezogene Wohnanlagen gefunden werden.