Neuer Senat kündigt schnellen Freizug der Turnhallen an

Breitenbach will Tempohomes schnell beziehen

Der neue rot-rot-grüne Senat will die 38 Turnhallen, in denen noch immer Flüchtlinge leben, schnellstmöglich freiziehen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach hat dazu auch eine neue Idee: Andere Bundesländer sollen um Hilfe gebeten werden.

Die neue Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will den sofortigen Freizug der Turnhallen einleiten. Wie die Linkenpolitikerin am Dienstag sagte, soll es dazu noch am Nachmittag Gespräche geben. Breitenbach sagte, es gehe um 38 Turnhallen, die mit knapp 3.000 Menschen belegt seien.