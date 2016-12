Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri ist in Mailand erschossen worden, wie Italiens Innenminister am Freitagvormittag bestätigte. Amri soll am Montag einen Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert und so zwölf Menschen getötet haben. Der Berliner Innensenator hat erste Konsequenzen aus dem Attentat bekanntgegeben.