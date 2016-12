Kein fester Lehrplan, keine klaren Ziele - mit den sogenannten Willkommensklassen für Flüchtlinge in Berlin steht es offenbar nicht zum Besten. In einer Studie bemängeln Forscher vor allem Organisationswirrwarr - und empfehlen eine andere Lösung.

Der Unterricht für Flüchtlinge in Berliner "Willkommensklassen" weist einer Studie zufolge erhebliche organisatorische Mängel auf. "Die Beschulung neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher wird bisher kurzfristig und kurzsichtig organisiert", bilanzierte ein Forscherteam am Montag.

Heike Koopmann ist Leiterin der Puschkin-Grundschule in Boitzenburg, die seit anderthalb Jahren auch von geflüchteten Kindern besucht wird. Im November berichtete sie im rbb|24-Interview über die Schwierigkeiten bei der Integration. Was hat sich seither verändert? Viele Unsicherheiten sind geblieben, sagt sie jetzt.

Wissenschaftler des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung hatten in Berlin 18 "Willkommensklassen" untersucht - dazu Grundschulen, an denen die Migranten integrativ am Regelunterricht teilnehmen. Erste Forschungsergebnisse publizierten sie am Montag im "Mediendienst Integration".



Demnach gibt es für die "Willkommensklassen" kein Curriculum, so dass die Unterrichtsinhalte von Grundschule zu Grundschule und teils von Klasse zu Klasse variieren. Es gebe auch keine Vorgaben, welche Kompetenzen die Kinder vorweisen müssten, um in die Regelklassen überzugehen.