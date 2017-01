300 Frauen, Männer und Kinder können aus den Turnhallen in Steglitz-Zehlendorf ausziehen. Ende Januar sollen sie in die erste vom Land Berlin gebaute sogenannte Modulare Flüchtlingsunterkunft (MUF) nach Marzahn-Hellersdorf umziehen. Das Ziel die Flüchtlinge, besonders die Schulkinder, in Unterkünfte in ihrem vertrauten Bezirk unterzubringen, konnte laut Sozialverwaltung nicht eingehalten werden. In Steglitz-Zehlendorf stünden keine freien Plätze zur Verfügung.

Mit dem Umzug in die aus Containern bestehende MUF mit angeschlossenen Wohnungen finde für die Flüchtlinge die "äußert schwierige Lebenslage" in den Turnhallen ein Ende. "Der aufnehmende Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist ein sehr guter Kooperationspartner und bereitet sich intensiv auf die Aufnahme der Schulkinder und ihre Beschulung vor. Die Schulkinder können auch in ihrem neuen Bezirk zusammen wohnen bleiben", sagte die Sprecherin der Sozialverwaltung, Regina Kneiding auf Anfrage des rbb. Betreiber der MUF wird nach rbb-Informationen die Volkssolidarität.