keine-ahnung Freitag, 27.01.2017 | 20:08 Uhr

Das nenne ich mal Signale setzen. Die Familie lebt aufgrund falscher Angaben seit 17 Jahren in Berlin und von Sozialhilfe, die Eltern haben offenbar in dieser Zeit keinen einzigen Tag für den Lebensunterhalt gearbeitet. Im ZDF lief derweil die Woche in der Dokumentation "Armes reiches Deutschland" ein Beitrag über Rentner, die mit knapp 80 immer noch körperlich schuften müssen, weil die Rente nicht reicht. In Berlin lebt fast jeder fünfte von Hartz 4. Dafür schiesst der bundesdeutsche Steuerzahler pro Jahr 6 Milliarden in die Hauptstadt.

Was stimmt in diesem Stadtstaat eigentlich nicht?