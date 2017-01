Zwei geplante Unterkünfte würden eventuell einige Tage zu spät fertig. Dennoch stehe das Ziel Ende März weiterhin, so die Senatorin. Sobald alle Turnhallen geräumt seien, sollten die Flüchtlinge auch aus den Hangars am ehemaligen Flughafen Tempelhof und aus dem Kongresszentrum ICC ausziehen. Dafür gebe es aber noch keinen Zeitplan.

In der kommenden Woche sollen 300 Flüchtlinge aus Turnhallen in Steglitz-Zehlendorf in die ersten der mehr als 30 geplanten sogenannten Modularen Flüchtlingsunterkünfte (MUF) einziehen. Bezogen werden zuerst Fertighaus-Wohnblöcke in Marzahn-Hellersdorf. Vertreter der Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen lobten, der neue Senat habe schnelles Handeln bewiesen und ernst gemacht mit einer humanitäreren Flüchtlingsunterbringung.