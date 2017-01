Berlin hat im vergangenen Jahr sehr viel weniger Geflüchtete aufgenommen als im Jahr davor. Während 2015 noch etwa 55.000 Geflüchtete in Berlin untergekommen sind, waren es 2016 nur noch knapp 17.000, also etwa ein Drittel des Vorjahres. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Mittwoch in Berlin mit.

Die Gesamtzahl der Asylbewerber und Geflüchteten für das Bundesgebiet will Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Mittwochnachmittag bekanntgeben.