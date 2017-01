300 Menschen ziehen kommende Woche in Berlins erste "modulare Unterkunft für Flüchtlinge" (MUF) in Marzahn-Hellersdorf. Am Freitag haben die zuständigen Senatorinnen erste Einblicke in das Innenleben der MUF gestattet. rbb|24 zeigt die Unterkunft in 360-Grad-Bildern.

Rund 300 Flüchtlinge ziehen am Dienstag nächster Woche in Berlins erste "Modulare Unterkunft für Flüchtlinge" (MUF) in Marzahn-Hellersorf. Insgesamt bietet der Wohnkomplex in modularer Bauweise Platz für 450 Menschen. Fünf Turnhallen in Steglitz-Zehlendorf sollen dadurch in der kommenden Woche wieder frei werden.

Der Senat erklärte, oberste Priorität sei es, die Menschen besser unterzubringen. Dies sei mit dem Umzug in die modulare Unterkunft der Fall, erklärte auch die Senatorin für Stadtentwicklung Katrin Lompscher (Linke) am Freitag bei einem Rundgang durch den neuen Wohnkomplex. "Es ist eben kein Container, sondern es gibt einen normalen Wärmeschutz", so Lompscher. Zudem bestehe der Bau aus Einzelhäusern, jedes Haus habe einen eigenen Eingang und eine eigene Hausnummer. "Die Menschen haben nun eine eigene Adresse."