Selfie mit Bundeskanzlerin Merkel - "Ich bin kein Terrorist"

19.01.17 | 06:05 Uhr

Ein Selfie mit Angela Merkel hat Anas Modamani berühmt gemacht – den Syrer und seine Gastfamilie aber auch in Gefahr gebracht. Denn bei Facebook muss das Foto des jungen Mannes immer wieder für den Hass auf Flüchtlinge herhalten. Jetzt wehrt sich Modamani. Von Martin Adam

Ein Klick, zwei Sekunden, dann ist das Treffen schon vorbei. Wenige Stunden später ist Anas Modamani berühmt. Im August 2015 besucht Angela Merkel eine Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Spandau. Auch Anas Modamani wohnt hier. Der damals 18-Jährige ist aus seiner Heimatstadt Daraja nach Deutschland geflohen. Als er den Tross aus Limousinen bemerkt, ist er gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Er weiß nicht genau, wer da zu Besuch kommt. Trotzdem schiebt er sich vorbei an den Sicherheitsleuten, entdeckt die Kanzlerin und schießt sein berühmtes Selfie. Seitdem landet der Hass in seinem Maileingang.

"Ich bin nicht der Attentäter. Ich lebe doch noch."

Heute bereut er sein Foto manchmal. "Ich habe ein Selfie gemacht, und danach haben die Leute mein Foto missbraucht. Das macht mich sauer. Weil, ich habe nichts gemacht", sagt er. Modamani sei einer der Attentäter von Brüssel, heißt es bei Facebook. Dann Würzburg, Ansbach, der Anschlag von Berlin. Zuletzt wird behauptet, er habe einen Obdachlosen am U-Bahnhof Schönleinstraße angezündet. "Das ist Lüge, Lüge", sagt der junge Syrer, "das ist nicht Recht. Ich bin kein Terrorist. Ich lebe doch noch." Seit einem Jahr wohnt Anas Modamani bei einer deutschen Familie in Berlin-Karlshorst. Täglich geht er zur Schule und zum Deutschkurs. "B1 habe ich schon", erzählt er, "bald B2." Nach der Schule arbeitet er in einem Fastfood-Restaurant. Eine Vorzeigeintegration, sagt seine Gastmutter Anke Meeuw. Und: Der Flüchtling bekomme zwar viel Hass ab. Noch stärker treffe es jedoch die Gasteltern und ihr sechsjährige Tochter. "Am Anfang war das für mich schlimm", sagt Meeuw. "Wenn jemand dem eigenen Kind, das sechs Jahre alt ist, wünscht, es würde zu Tode vergewaltigt werden - öffentlich, das kann jeder lesen, bis heute. Oder dass mein Kopf abgeschlagen werden soll. Am Anfang macht einen das fertig. Das erste Mal war das ja, als man Anas als Brüssel-Attentäter verleumdet hat. Und als ich da nach Hause kam, da war es wirklich Angst." Als Meeuw damals aus ihrer Tierarztpraxis nach Hause fährt, hängen am Gartentor Luftballons. Es ist nur ein freundlicher Oster-Gruß der Nachbarn. Dass Meeuw zuerst die Gefahr sieht, einen möglichen Angriff vermutet, schockiert sie bis heute.

Anas Modamani mit seiner Gastmutter Anke Meeuw

Facebook sieht keinen Verstoß gegen seine Richtlinien

Immer wieder meldet Anke Meeuw die Verleumdungen und Falschnachrichten bei Facebook. Das Netzwerk sei in der Pflicht, die falschen Anschuldigungen zu löschen, findet sie. Doch Facebook reagiert selten. Wenn, dann heißt es meist, die Posts widersprächen nicht den Gemeinschaftsrichtlinien. Dagegen sind Anas Modamani und seine Gastmutter machtlos: "Egal wie laut wir brüllen 'Anas war´s nicht', in den Köpfen bleibt immer, 'irgendwas Wahres wird schon dran sein'", sagt Meeuw. Deswegen hat Anas Modamani Facebook jetzt verklagt. Er will eine Einstweilige Verfügung erwirken, die Facebook verpflichtet, die Bilder heute und in Zukunft zu löschen. Und dabei geht es nicht nur um seinen Fall, erklärt Anke Meeuw: "Es ist, denke ich, ganz wichtig, dass denen bewusst wird: So wie unser deutsches Recht ist, ist das Verbreiten von Verleumdungen und Falschnachrichten verboten."

Facebook kann den Prozess verschleppen

Auf Nachfrage will bei Facebook niemand die Klage kommentieren. Nicht einmal den Eingang der Gerichtsunterlagen will man bestätigen. Auch eine Anfrage bei einer Hamburger Kanzlei, die Facebook bereits in anderen Fällen vertreten hat, bleibt unbeantwortet. Und genau diese Stille könnte für Anas Modamani zum Problem werden. Sein Anwalt Chon-jo Jun befürchtet, Facebook in Deutschland könnte die Annahme verweigern und auf den europäischen Hauptsitz in Dublin verweisen. Dort wiederum muss eine Klageschrift in deutscher Sprache nicht angenommen werden. "Wenn Facebook alles versucht, um zu verhindern, dass sie die Antragsschrift bekommen, dann könnte es sein, dass wir mehr Zeit brauchen, es also erst über den diplomatischen Dienst zugestellt werden muss oder erst eine englische Übersetzung angefertigt werden muss, wenn Facebook behauptet, es verstehe kein Deutsch", sagt Chon-jo Jun. So könnte Facebook den Prozess verschleppen. Ihm aus dem Weg gehen kann das Unternehmen aber nicht.

"Wir brauchen keine neuen Gesetze, wir brauchen politischen Druck."

Diese Verzögerungstaktik ist nicht neu. Facebook hat sie auch in anderen Prozessen schon erfolgreich angewandt. Ulf Buermeyer ist Richter am Landgericht Berlin. Mit der "Gesellschaft für Freiheitsrechte" setzt er sich für Datensicherheit in der vernetzten Gesellschaft ein. Er fordert schon länger, dass soziale Medien wie Facebook auch einen "Briefkasten" in Deutschland einrichten. "Wir brauchen eine Kontaktstelle von Facebook in Deutschland, wo eben Zustellungen erfolgen und wo Ermittlungsbehörden Anfragen zum Beispiel nach IP-Adressen stellen können, von denen aus ein Hass-Posting veröffentlicht wurde." Diese Erkenntnis sei inzwischen auch in Teilen der Politik angekommen. Es brauche aber keine neuen Regeln, so Buermeyer, sondern politischen Druck: "Aus Sicht der Praxis braucht es primär keine neuen Gesetze, sondern die effektive Durchsetzung geltenden Rechts."

Auch das Kanzleramt verfolgt den Prozess