Verzögerung in anderen Rechtsbereichen befürchtet - Asylklagen bringen Berlins Verwaltungsgericht ins Stolpern

20.01.17 | 06:10 Uhr

Im Jahr 2016 ist die Zahl der Klagen vor dem Berliner Verwaltungsgericht dramatisch gestiegen. Im Asylrecht haben sich die Verfahren innerhalb eines Jahres verdreifacht. Ein Sprecher des Gerichts warnt: Sollte es nicht mehr Personal geben, könnten sich in anderen Rechtsgebieten Entscheidungen verzögern. Von Ulf Morling

In der Geschäftsstelle des Berliner Verwaltungsgerichts lagern die Schicksale der Flüchtlinge in Regalen: Jede Akte hat eine Nummer und einen gelben Einband und ist circa einen Zentimeter dick. Schlägt man den Aktendeckel auf, beginnt das Flüchtlingsschicksal mit einem Vorblatt. Dann kommt die Passkopie - wenn ein Pass vorhanden ist. In den syrischen Pässen sind die Kulturgüter des Landes stolz als Hintergrundbild aufgedruckt. Viele davon sind inzwischen von Islamisten zerstört.

3.349 in Berlin lebende Syrer klagen derzeit vor dem Verwaltungsgericht wegen ihres Asylstatus', gefolgt von Bürgern aus der Republik Moldau (775) und dem Irak (669). Im letzten Jahr haben sich die Klagen verdreifacht. "Manchmal kommen wir uns vor wie im Hamsterrad. Jeden Tag derselbe Ablauf: Man kommt in die Geschäftsstelle, ist von Aktenstapeln umgeben, bemüht sich sie abzuarbeiten, kommt am nächsten Morgen wieder in das Büro und es geht von vorn los", sagt Justizangestellte Sylvia Bethmann. Manchmal kämen die Flüchtlinge vorbei, um fehlende Dokumente abzugeben. Sie wollten eine schnelle Entscheidung, seien äußerst höflich und respektvoll. Sie habe keine negativen Erfahrungen gemacht.

Widerstand gegen neue Regeln des "Asylpaket II"

2015 lag die durchschnittliche Verfahrensdauer im Bereich des Asylrechts bei 8,3 Monaten. Das sei relativ schnell im Vergleich zu den Zeiträumen, die das Verwaltungsgericht jetzt brauchen könnte, sagt der Pressesprecher des Gerichts, Stephan Groscurth, der selbst Vorsitzender einer Kammer ist. Ursache für den großen Anstieg bei den Verfahren von Asylbewerbern aus Syrien sei die geänderte Praxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Dutzende Klagen von Asylbewerbern liegen im Berliner Verwaltungsgericht auf Halde

Das geänderte Asylgesetz trat im März 2016 in Kraft. Das auch "Asylpaket II" genannte Gesetz gewährt nach Paragraf 4 Abs. 1 syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen in Deutschland nur noch "subsidiären Schutz". Dieser behelfsmäßige Schutz wird in Deutschland Schutzsuchenden gewährt, die nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention oder das Grundrecht auf Asyl fallen. Sie müssen zwar nicht in die Heimat zurück - aber die schwarz-rote Koalition einigte sich, das Recht auf Familiennachzug für Menschen mit subsidiärem Schutz für zwei Jahre auszusetzen.



Während zuvor die Aufenthaltsdauer von Flüchtlingen bis zu drei Jahren und der Familiennachzug kein Problem waren, führt die geänderte Rechtslage nun zu tausenden Gerichtsverfahren: Flüchtlinge erhoffen mit ihrem Prozess Hilfe vom Verwaltungsgericht u.a. bei der Anerkennung als "echte" Flüchtlinge. Doch die Verfahren dauern jetzt schon lange für Menschen, die wissen müssen, ob und wie lange sie bleiben dürfen - und ob ihre Familien nach Deutschland kommen dürfen.

Belastung auch für andere Rechtsbereiche befürchtet

Während das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Personal aufstockte, um noch im Frühjahr 2017 den Rückstau von 400.000 unbearbeiteter Asylanträge abzuarbeiten, sei im Verwaltungsgericht Berlin nicht viel geschehen, so der Vorsitzende Richter und Presseprecher Groscurth. Man habe seit Januar 2017 einige Proberichter und werde auch mindestens eine neue Kammer eröffnen können, das reiche aber nicht aus: "Wir brauchen eine signifikante Erhöhung des Personals im richterlichen, wie im nichtrichterlichen Bereich. Die relativ kurzen Verfahrenszeiten können beim derzeitigen Personalschlüssel so nicht gehalten werden!"



Nahezu alle 30 Kammern des Verwaltungsgerichts sind derzeit auch mit Asylrecht befasst. Allein 13 Kammern beschäftigen sich mit den Klagen syrischer Flüchtlinge. Diese Belastung könne zukünftig auch andere Entscheidungen verzögern, so Groscurth. Ob Eltern, die auf einen Schulplatz für ihr Kind klagen, der Streit um Baugenehmigungen, Emmissionsrecht oder die Klage wegen einer entzogenen Fahrerlaubnis: "Auch bei anderen Verfahren erwarten die Kläger zu Recht eine zeitnahe Entscheidung. Wir bemühen uns, aber alles geht eben nicht!"



Man sei mit der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung im Gespräch über die personelle Aufstockung im Verwaltungsgericht. "Wir brauchen dringend Verstärkung", sagt Stephan Groscurth, denn effektiver Rechtsschutz bedeute immer auch zeitnahen und schnellen Rechtsschutz. "Wir haben uns in vielen Jahren auf einen guten Stand hingearbeitet. Dieser Stand wird in absehbarer Zeit nicht so zu halten sein."