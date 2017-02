Am Verwaltungsgericht Berlin gingen im vergangenen Jahr rund 55 Prozent mehr Klagen und Eilanträge ein. Das teilte das Gericht am Montag mit. Der starke Anstieg auf rund 22.000 Klagen geht demnach in erster Linie auf die erheblich gestiegene Zahl der Asylverfahren zurück – sie machen allein rund die Hälfte der Fälle aus.

Die Beschäftigten an sechs Kammern kümmern sich inzwischen ausschließlich um die Klagen von syrischen Flüchtlingen. Die meisten Kläger haben bislang nur einen subsidiären Schutz zuerkannt bekommen. Ihre Aufenthaltserlaubnis gilt nur zeitlich befristet, Familienangehörige dürfen sie nicht nachholen – deshalb die vielen Klagen auf Anerkennung des "echten" Flüchtlingsstatus.

Das Verwaltungsgericht belastet die zunehmende Zahl der Klagen ungemein, wie Sprecher Stephan Groscurth dem rbb kürzlich sagte. Die Zahl der offenen Verfahren hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt, der unbearbeitete Aktenberg ist auf über 15.000 Klagen gestiegen. Auch die Verfahrensdauer für Asylklagen steige an. Das könne künftig auch andere Klagen betreffen - wenn die Justizverwaltung nicht bald mehr Personal bereit stelle.