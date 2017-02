Die Berliner Bildungsverwaltung hat eine Plakatkampagne gestartet, um bei Flüchtlingen für die kostenlosen Deutschkurse an den Volkshochschulen zu werben. Die Kampagne hat das Motto "Sprache verbindet. Berlin vereint" und soll 14 Tage lang auf Werbeflächen der Wall AG zu sehen sein.

Frauen und Männer aus Syrien und Afghanistan erklären auf den mehrsprachigen Plakaten, wie wichtig es für ihr Leben in Berlin ist, Deutsch zu lernen. An den zwölf Volkshochschulen in der Hauptstadt kann jeder Flüchtling unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus einen Kurs belegen. Diese Kurse werden vom Land Berlin mitfinanziert. Im vergangenen Jahr haben fast 9.500 Menschen das Angebot wahrgenommen.

Darüber hinaus berichten drei Flüchtlinge im Rahmen der Kampagne auf YouTube auf Deutsch darüber, wie sie die Sprache gelernt haben. So erzählt Julia aus Syrien, die seit 4 Jahren in Berlin lebt, dass sie wegen ihrer guten Deutschkenntnisse inzwischen eine Job bekommen habe. Die Sprache beigebracht hätten ihr aber nicht nur Lehrer in Deutschkursen, sondern auch engagierte Privatpersonen, erzählt sie - so etwa der "ältere Berliner Mann", der ihr auch den Berliner Dialekt nahegebracht hat: "Er hat mich immer begrüßt mit "Juten Tag, meine Kleene", sagt sie.