Bei einem Tag der offenen Tür konnten sich Interessierte am Samstag die neue Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Berliner Stadtteil Buckow ansehen. Die ersten Menschen sollen in der kommenden Woche aus mehreren Turnhallen dorthin umziehen, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Die Unterkunft bietet Platz für rund 500 Bewohner.

Senatorin Elke Breitenbach (Linke) betonte, dass Flüchtlinge in der Unterkunft in einer anderen Situation mit mehr Privatsphäre leben könnten. So können die Flüchtlinge hier etwa ihr Essen selbst kochen. Ziel bleibe aber, dass die Menschen irgendwann in eigene Wohnungen ziehen könnten.

Aktuell werden in Berlin noch zwölf Sporthallen für Flüchtlinge genutzt. In der kommenden Woche sollen fünf weitere geräumt werden. Ein konkretes Datum, an dem alle Sporthallen wieder frei sein werden, gibt es noch nicht. Nach Angaben der Sprecherin der Senatsverwaltung leben derzeit noch rund 15.300 Menschen in Notunterkünften, etwa auch auf dem ehemaligen Tempelhofer Flughafengelände.