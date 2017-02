"Modulare Unterkunft" für Flüchtlinge - Marzahner MUF macht uff

02.02.17 | 16:13 Uhr

In Marzahn-Hellersdorf sind am Donnerstag die ersten von rund 300 Menschen in die neu gebaute "modulare Unterkunft für Flüchtlinge" eingezogen. Bisher lebten die Menschen dichtgedrängt und ohne Privatsphäre in Turnhallen in Steglitz-Zehlendorf.

Im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist am Donnerstag die erste "modulare Unterkunft" für Flüchtlinge in Betrieb genommen worden. "Die ersten Flüchtlinge sind da", bestätigte Constance Frey von der Volkssolidarität Berlin, die die Unterkunft in den nächsten Monaten betreiben wird. Wieviele Menschen am Donnerstagmittag bereits eingezogen sind, konnte Frey nicht sagen. Sie gehe aber davon aus, dass die Einrichtung in den nächsten Tagen "nach und nach" weiter belegt wird, sagte Frey rbb|24.



Fertigstellung der MUF's ist in Verzug geraten

Insgesamt sollen zehn solcher Unterkünfte entstehen und vor allem Flüchtlinge aufnehmen, die noch immer dichtgedrängt in Turnhallen leben. Ursprünglich sollten in Berlin sogar 60 temporäre Unterkünfte gebaut werden, doch mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen wurde die Planung angepasst. Bis Ende März sollen nun auch die restlichen Modulbauten bezugsfertig sein, plant der Senat. Doch es gibt Zweifel, ob das gelingt, denn der Bau der neuen MUF's ist bereits in Verzug. "Es gibt ein Restrisiko, weil zwei Unterkünfte später fertig werden", hatte die neue Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Freitag erklärt. Dadurch könne es Verzögerungen von zwei Wochen geben. Zudem soll auch einer der zehn Standorte für die neuen Modulbauten noch nicht endgültig geklärt sein.

Kritik hatte es gegeben, weil die rund 300 Flüchtlinge schon seit einem Jahr in Steglitz-Zehlendorf leben und dort bereits gut integriert gewesen seien. "Es ist tatsächlich nicht optimal, wenn die Menschen von einem Ende der Stadt zum anderen Ende müssen. Aber wir können es in dem Fall nicht lösen", erklärte Breitenbach.