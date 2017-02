260.000 Euro für 'Digital Empowerment' in Berlin

Die Senatorin wolle geflüchtete Frauen mit ihrer Gleichstellungspolitik besonders unterstützen, erklärte sie. Das Modellprojekt "Digital Epowerment" solle sie stark machen und ihnen gleichberechtigten Zugang zu digitaler Kommunikationstechnik geben. "Das ist eine gute Voraussetzung für eine gelingende Integration", so Kolat in ihrer Mitteilung.

Der Berliner Senat unterstützt das Modellprojekt "Digital Empowerment" mit 260.000 Euro. Damit sollen geflüchtete Frauen den Umgang mit Computern, Internet- und mobilen Apps lernen. Wie die Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kolat (SPD) mitteilte, ist das genauso wichtig wie Lesen und Schreiben. Bislang gebe es auf diesem Gebiet kaum Angebote in Berlin. Das Geld kommt demnach aus Mitteln des Masterplans Integration und Sicherheit.

Das Projekt ist im Dezember 2016 zunächst in einer Notunterkunft an der Daimlerstraße im Tempelhof-Schönefelder Ortsteil Marienfelde angelaufen. Es wird seit Januar dieses Jahres um ein offenes Angebot in Kreuzberg für geflüchtete Frauen aus der ganzen Stadt ergänzt. Wie nun mitgeteilt wurde, soll es im Sommer auf eine zweite Unterkunft ausgeweitet werden. Ein Team des FrauenComputerZentrumBerlin e. V. (FCZB) - zum Teil mit eigener Fluchterfahrung - biete Lernbegleitung und Beratung. Dazu gebe es auch Kinderbetreuung. Bei Bedarf stünden Sprachmittlerinnen für Arabisch, Farsi und Englisch bereit.

Den Angaben zufolge werden voraussichtlich bis zu 20 Frauen pro Unterkunft und Termin das Angebot nutzen können. Sie sollen eine Einführung in PC und Internet bekommen, Dokumente mit dem Smartphone scannen, versenden und auf einen Rechner laden. Auch Sprachlern-Apps oder Online-Deutschkurse stünden auf dem Programm. Auch Analphabetinnen sollten die Angebote nutzen können.