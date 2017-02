Senat will Vereine für belegte Sporthallen entschädigen

Viele Monate waren fast 60 Berliner Turnhallen mit Flüchtlingen belegt und so für Vereinsmitglieder nicht nutzbar. Weil es dadurch zu Austritten gekommen sei und man die Vereine vor einer Insolvenz schützen wolle, will der Senat die Vereine jetzt entschädigen.

Der Berliner Senat will Sportvereine entschädigen, die durch die Flüchtlingsunterbringung in Turnhallen Mitglieder verloren haben.

Man wolle vermeiden, dass Vereine womöglich Insolvenz anmelden müssten, sagte Sportsenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses.



Der Landessportbund hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder über die Belegung der Hallen und die anschließend nötige Sanierung beschwert. Erst im November beklagte der Präsident des Landessportbundes, Klaus Böger, dass es ein Fehler gewesen sei, Sporthallen mit Flüchtlingen zu belegen. In Hamburg sei keine einzige in Anspruch genommen worden. "Ich könnte platzen", hatte der Sportfunktionär erzürnt ausgerufen.