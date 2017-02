Aktuell werden in Berlin noch sieben Sporthallen als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Es gebe derzeit eine hohe Dynamik beim Auszug, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Freitag auf Anfrage. Eine Woche zuvor war in einer Antwort der Verwaltung auf eine parlamentarische Anfrage noch von 16 bewohnten Hallen die Rede. Ein konkretes Datum, an dem alle Sporthallen wieder geräumt sein werden, nannte die Sprecherin nicht. Dies solle aber "demnächst" der Fall sein. Bau und Übergabe der neuen Unterkünfte für Flüchtlinge hatten sich wegen Baumängeln oder Fehlern in der Verwaltung verzögert.

In Berlin werden derzeit rund 45.000 Flüchtlinge betreut, etwa 15.000 von ihnen wohnen noch immer in Notunterkünften. Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung bemüht sich seit Amtsantritt im Dezember, Betroffene so schnell wie möglich aus den Notunterkünften in Fertighaus- oder Containersiedlungen umzusiedeln.



Nach Stand von Januar sollen 32 Fertighausblocks und 23 Containersiedlungen entstehen. In sie sollen dann Flüchtlinge einziehen, die bisher in Turnhallen wohnten, aber auch im ICC und in den Hangars im früheren Flughafen Tempelhof.



In den kommenden Wochen entstehen auch auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof neue Unterkünfte. Rund 1.100 Menschen sollen in den Wohncontainern am Rand der riesigen Freifläche vorübergehend ein Zuhause finden, wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Dienstag mitteilte. Neben Wohnungen werden auch Verwaltungs- und Seminarräume eingerichtet. Die Siedlung soll im Juli fertig sein und maximal bis Ende 2019 bestehen bleiben.