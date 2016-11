Viele Geflüchtete sind jung und motiviert und möchten rasch Geld in Deutschland verdienen. Das spüren die Arbeitsagenturen, denn die Zahl der Anträge auf eine Arbeitsgenehmigung, für die man einen konkreten Job in Aussicht haben muss, ist bundesweit stark gestiegen. Die höchsten Zuwächse verzeichnen Berlin und Brandenburg.

In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Asylbewerber, die mit einer konkreten Tätigkeit in Aussicht eine Arbeitsgenehmigung beantragt haben, 2016 stark gestiegen. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden 1.268 solcher Anträge gestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es dagegen nur 354, wie die "Thüringer Allgemeine" am Mittwoch berichtet [Link zur Webseite]. Dies sei der höchste Zuwachs bundesweit.

In absoluten Zahlen gerechnet liegt jedoch Bayern vorn, heißt es weiter: Dort wurden die weitaus meisten Anträge auf Arbeitsmarktzulassung in dem Zeitraum gestellt (6.081), gefolgt von Baden-Württemberg (5.548) und Nordrhein-Westfalen (5.042).