Sieben Festnahmen nach Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

In einem Flüchtlingsheim in Potsdam sind am Mittwoch mehrere Bewohner aufeinander losgegangen und haben dabei teilweise auch Knüppel eingesetzt. Etwa 20 Polizisten trennten die beiden Gruppen - Tschetschenen und Syrer - voneinander. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, wurden zwei 23 und 26 Jahre alte Syrer leicht verletzt. Sieben mutmaßlich Beteiligte aus Tschetschenien im Alter von 16 bis 40 Jahren wurden festgenommen. Der Wachschutz des Heimes hatte die Beamten zu Hilfe gerufen.