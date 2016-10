Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft in Jüterbog

Mitten in der Nacht prallen zwei Brandsätze gegen das Fenster: Unbekannte verüben einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingskunterkunft in Jüterbog. Dort leben unbegleitete Minderjährige. Sie kommen mit einem Schrecken davon, denn Mitarbeiter können das Feuer schnell löschen. Wer es gelegt hat und warum, ist zur Zeit noch unklar.

In Jüterbog (Teltow-Fläming) ist in der Nacht zu Samstag ein Brandanschlag auf eine Asylunterkunft für alleinreisende minderjährige Flüchtlinge verübt worden. Wie die Polizei dem rbb am Vormittag mitteilte, warfen Unbekannte gegen 1:15 Uhr zwei Brandsätze gegen ein Fenster der Unterkunft.

Getroffen wurde das Fenster eines unbewohnten Abstellraums. "Glücklicherweise haben die beiden Brandsätze die Doppelverglasung nicht durchschlagen, sondern sind am Fenster abgeprallt", sagte Polizeisprecher Axel Schugardt dem rbb. Ein Betreuer der Einrichtung habe kurz nach 1 Uhr ein Geräusch gehört und an der Außenfront die Flammen entdeckt. Mit einem Wassereimer und einem Kleidungsstück hätten Mitarbeiter der Einrichtung die Flammen schnell löschen können, so Schugardt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.