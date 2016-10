Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft in Jüterbog

Wieder hat es einen Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft gegeben: In der Nacht zu Samstag verübten Unbekannte einen Brandanschlag auf eine Einrichtung in Jüterbog, in der unbegleitete Minderjährige leben. Diese kamen mit einem Schrecken davon, denn Mitarbeiter konnten das Feuer schnell löschen. Wer es gelegt hat und warum, ist noch unklar.