Brandenburgs Wirtschaftsminister hatte sich eingesetzt - Abschiebung abgesagt - Bäcker-Azubi darf bleiben

29.10.16 | 18:15 Uhr

Julio Kengne ist im Sommer 2015 aus Kamerun geflüchtet. Heute arbeitet er in einer Brandenburger Bäckerei - als vorbildlicher Abzubi, wie ihm sein Chef bescheinigt. Trotzdem sollte er in der kommenden Woche abgeschoben werden. In letzter Sekunde hat nun die zuständige Behörde eingelenkt, sehr zur Freude der Handwerkskammer.



Der von der Abschiebung bedrohte Bäckerlehrling Julio Kengne aus Kamerun darf nun doch seine Ausbildung in der Bäckerei Fischer in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) fortsetzen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) habe kurzfristig entschieden das Asylverfahren des 29-Jährigen in Deutschland weiterzuführen, wie das Brandenburger Wirtschaftsministerium bestätigte. "Ich bin überglücklich", sagte Julio Kengne, als Landeswirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) ihm am Samstag die Nachricht persönlich in der Backstube überbrachte. Wie das rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell" berichtete, hatte ihm die zuständige Ausländerbehörde zunächst die Ausbildung bewilligt, wollte ihn dann aber doch am Donnerstag kommender Woche nach Italien abschieben.

Video Video: Brandenburg aktuell | 26.10.2016 | Thomas Heinloth - Bäckerei-Azubi soll abgeschoben werden

Handwerkskammer: Abschiebung wäre "völlig falsches Signal"

Kengne hatte in Italien nach einer gefährlichen Flucht in einem Schlauchboot über das Mittelmeer zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Nach dem so genannten Dublin-Verfahren wäre somit Italien für das Asylverfahren zuständig. Die Handwerkskammer Potsdam war daraufhin an Wirtschaftsminister Gerber herangetreten. "Wir befürchten, dass andere Betriebe, die sich überlegen, Flüchtlinge auszubilden, von einer solchen Entscheidung abgeschreckt werden. Es wäre einfach ein völlig falsches Signal", hatte Kammer-Präsident Robert Würst dem rbb gesagt. Der Wirtschaftsminister hatte sich daraufhin beim BAMF für den Kameruner eingesetzt - schließlich suchten viele Betriebe in Brandenburg händeringend Fachkräfte.

Der 29-Jährige sei "vorbildlich integriert"