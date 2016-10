In einem Flüchtlingsheim in Stahnsdorf sind offenbar nach einem Streit unter den Bewohnern gleich zwei Feuer gelegt worden. Sieben Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Der mutmaßliche Brandstifter wurde festgenommen.

Bei einem Brand in einem Flüchtlingsheim in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sind in der Nacht zum Sonntag sieben Menschen verletzt worden. Gleich zwei Feuer sollen nach den bisherigen Ermittlungen von einem Asylbewerber nach Streitigkeiten unter den Bewohnern gelegt worden sein, berichtet die Polizei.



Zunächst geriet ein Kleidersack im dritten Stock des Heims in Brand. Dieses Feuer konnte von einem Wachmann schnell gelöscht werden. Während die Feuerwehr das stark verqualmte Gebäude evakuierte, wurde ein weiterer Brand in einem Nachbarhaus gemeldet. Dort brannte ein Papierkorb in einer Herrentoilette. Auch diese Flammen wurden schnell gelöscht.