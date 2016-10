Landesregierung will Integration an Hochschulen vorantreiben

Die Brandenburger Landesregierung will die Integration von Flüchtlingen über die Universitäten und Fachhochschulen vorantreiben. Für Programme zum Studieneinstieg und zur Wiederaufnahme eines Studiums stünden in diesem und im nächsten Jahr jeweils rund eine Million Euro bereit, kündigte Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) am Freitag in Cottbus an.