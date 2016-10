Angesichts der rückläufigen Flüchtlingszahlen sollen drei der acht Brandenburger Außenstellen für die Erstaufnahme geschlossen werden. Das bestätigte das Innenministerium in Potsdam am Mittwoch dem rbb. Entsprechende Gespräche würden derzeit mit dem Deutschen Roten Kreuz als Betreiber geführt, hieß es von einer Sprecherin.

Nach Angaben des Innenministerium sind auf dem ehemaligen Behördengelände in Potsdam nur rund 140 von 315 Betten belegt. Leichtbauhallen mit mehr als 400 Plätzen wurden dort bereits abgebaut. In der Fercher Außenstelle, die eigentlich bis 2018 laufen sollte, leben derzeit nur 89 Menschen. Auch die Oderland-Kaserne mit 250 Plätzen ist nicht ausgelastet.



Die Zelte, die bei dem großen Ansturm von Flüchtlingen im Herbst vergangenen Jahres vorübergehend eingesetzt wurden, seien in das Lager für den Katastrophenschutz in Beeskow (Oder-Spree) gebracht worden, berichtete Ministeriumssprecherin Susann Fischer. "Sie

könnten dann etwa bei größeren Hochwasser-Katastrophen wieder zum Einsatz kommen." Die Leichtbauhallen sollen dagegen wieder verkauft werden. Anders ist es bei dem nicht mehr benötigten Mobiliar. "Das wird eingelagert und in anderen Heimen wieder eingesetzt", berichtete Nürnberger.

Nach Brandenburg waren im Vorjahr 28.124 Asylsuchende gekommen. Das Land hatte daraufhin im vergangenen Herbst die Erstaufnahme sowie die Außenstellen ausgebaut. Die Zahl der Plätze stieg von rund 2.800 bis kurz vor Weihnachten auf rund 5.500 Plätze. In den ersten acht Monaten dieses Jahres kamen dann noch 7.797 Flüchtlinge.