Weil immer weniger Flüchtlinge in Brandenburg ankommen, will das Land Erstaufnahmen wie die in Ferch wieder schließen. Doch das sorgt für Unmut bei Flüchtlingshelfern: Es sei für die Integration besser, kleinere Standorte zu erhalten.

Gegen die Pläne, Außenstellen von Erstaufnahmeaufnahmeeinrichtungen in Brandenburg zu schließen, regt sich Widerstand. So wandten sich Mitarbeiter des "Netzwerkes Hilfe" in einem offenen Brief an die Landesregierung und forderten den Erhalt des Standorts Ferch (Potsdam-Mittelmark).

"Er ist klein, überschaubar und dezentral und damit für Flüchtlinge mit besonderen Problemen wie Alleinreisende besser", sagte Jörg Longmuß vom "Netzwerk der Hilfe" am Mittwochabend Brandenburg aktuell. "Außerdem gibt es eine gute Anbindung." Die Einrichtung sei vor allem für Familien mit kleinen Kindern und Frauen besonders geeignet, ergänzte Longmuß am Donnerstag in der rbb-Welle Antenne Brandenburg.



Grundsätzlich solle zwar nicht mehr Steuergeld ausgegeben werden als nötig, sagte Longmuß. "Wir denken aber, dass die Folgekosten, wenn Flüchtlinge in großen Heimen untergebracht sind, unter Umständen sehr viel höher sind - wenn die Integration nicht gelingt". Daher sei Ferch, wo es seit zwei Jahren sehr gut laufe, die bessere Alternative.