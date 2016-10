Video: Brandenburg aktuell | 22.10.2016 | Ismahan Alboga

Protest in Eisenhüttenstadt - Dutzende demonstrieren gegen Abschiebungen

22.10.16 | 22:11 Uhr

Mehr als 30.000 Flüchtlinge leben in Brandenburg, über 5.000 sind nicht anerkannt. Ihnen droht die Abschiebung. Dagegen haben nun Aktivisten in Eisenhüttenstadt demonstriert. In Berlin gab es Protest aus ähnlichen Gründen.



Mit einem Demonstrationszug durch Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) haben Aktivisten am Samstag gegen die Abschiebepraxis in Brandenburg protestiert. Einige Dutzend Demonstranten aus Brandenburg und Berlin zogen vor die Außenstelle des Bundesamts für Migration in der Erstaufnahme - hier befindet sich auch das Abschiebegefängnis. In ihren Heimatländern sei das Leben der Asylsuchenden bedroht, sagte Ferdinand Nikeliji dem rbb. Denn in vielen Ländern gebe es Krieg und Diktaturen. Derzeit sitzen laut Innenministerium vier Personen in Eisenhüttenstadt in der Abschiebehaft. Sie stammen aus anderen Bundesländern. Brandenburg setzt auf freiwillige Ausreise, was den Angaben zufolge gut klappt. Doch die Zahl der Abschiebungen steigt. Von Januar bis August 2016 wurden 316 Abschiebungen gemeldet, 116 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Berlin faire Bearbeitung von Asylanträgen gefordert