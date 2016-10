Nach Feuer in Stahnsdorfer Flüchtlingsheim

Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) ermittelt die Polizei gegen zwei Bewohner wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Es handelt sich um einen Somalier und einen Pakistaner.

Sieben Verletzte bei Brand in Flüchtlingsheim

Wegen des Brandes in der Nacht zum Sonntag waren 260 Menschen vorsorglich aus den Häusern gebracht worden. Sechs der Bewohner sowie ein Wachmann kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Inzwischen sind alle Flüchtlinge wieder zurück, sagte Heim-Koordinator Thomas Kaminski. "Die Stimmung ist zum Teil bedrückt." Einige Bewohner wollten das Flüchtlingsheim verlassen, so Kaminski. Es gebe aber keine Kapazitäten, um 250 Bewohner woanders unterzubringen. "Und das würde auch das Problem nicht lösen."

Dem Feuer soll ein Streit unter Bewohnern des Flüchtlingsheims vorausgegangen sein. Zunächst geriet laut Polizei ein Kleidersack im dritten Stock des Heims in Brand. Zeugen hätten beobachtet, wie eine männliche Person das Gebäude verlassen habe und in ein Nachbargebäude gegangen sei. Dort sei es dann in der Herrentoilette zu einem weiteren Brand gekommen.