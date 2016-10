Die ersten Berliner Flüchtlinge, die künftig in Brandenburg untergebracht werden, sollen am Montag in der Unterkunft in Wünsdorf (Teltow-Fläming) eintreffen. Es handelt es sich um zehn Menschen; bis Ende der Woche sollten etwa 50 Menschen einziehen, sagte eine Sprecherin der Berliner

Senatsverwaltung für Soziales in der vergangenen Woche. Geplant ist, dass bis zu 995 Flüchtlinge aus Berlin in den kommenden Monaten in Wünsdorf Aufnahme finden.