Die AfD-Fraktion im Potsdamer Landtag hat kritisiert, dass Bäcker-Azubi Julio Kengne aus Kamerun nicht abgeschoben wird. Am Wochenende hatte Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) dem 29-Jährigen die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) überbracht, wonach dessen Verfahren weitergeführt wird. Dabei sei der Rechtsweg nicht eingehalten worden, wirft AfD-Innenpolitiker Steffen Königer dem Wirtschaftsminister vor. Es könne nicht sein, dass ein Asylbewerber, dessen Verfahren noch läuft, bereits einen Ausbildungsplatz in Brandenburg bekäme, so Königer. Schließlich habe die Rückführung des Kameruners nach Italien kurz bevor gestanden. "Dass der Herr Gerber sich einfach über die Gesetzeslage hinwegsetzt und somit einem Kameruner, dessen Asylbewerbung negativ beschieden worden ist, einfach mal eine Lehrstelle verschafft hat: Wir bezeichnen das schon als versuchte Rechtsbeugung beziehungsweise als Versuch, das Rechtssystem weiter auszuhöhlen", sagte der AfD-Politiker.

Dem widersprach Peter Vida von den Freien Wählern: In diesem Fall habe das BAMF einen Ermessensspielraum gehabt – der Wirtschaftsminister sei lediglich der Überbringer der Information, nicht der Entscheider, so Vida. "Wir müssen auch klar machen, wenn Leute mit besonderen Fähigkeiten und besonderen Kenntnissen eine Unterstützung bekommen, dass es prinzipiell eine gute Sache ist", betonte Vida. "Deswegen glaube ich, dass das Handeln des Ministers sich im Rahmen dessen bewegt, was juristisch vertretbar ist und deswegen auch meine Unterstützung hat."



Anfang September hatte der 29-jährige Mann aus Kamerun die Ausbildung in einer Bäckerei in Götz (Havelland) begonnen. Nach dem Abschiebungsbescheid hatten sich sein Chef, seine Kollegen, aber auch die Handwerkskammer und das Wirtschaftsministerium beim BAMF für ihn eingesetzt. Ihr Argument: Der Lehrling leiste gute Arbeit und werde mangels anderer Bewerber dringend gebraucht. Das alles sei trotzdem nicht rechtens, entgegenet AfD-Chef Alexander Gauland. "Ich kann keine Leute integrieren, die hier keinen Anspruch haben", sagte Gauland. "Damit hebeln wir den Rechtsstaat aus. Denn das, was sie für den Kameruner jetzt aus Menschlichkeit wollen – da kommt der nächste, da kommt der Albaner, da kommt der Montegriner. Was soll das?"

Linke, Grüne und Freie Wähler halten dagegen: Vielmehr zeige der Fall, dass Asylverfahren immer noch viel zu lange dauerten, so Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers. Integration gelinge nun einmal am besten durch Arbeit.