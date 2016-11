Ein 18-jähriger Asylbewerber ist in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) von fünf Unbekannten attackiert und verletzt worden. Die Angreifer hätten den Mann aus Syrien am Freitagabend gegen Mitternacht zunächst angesprochen und fremdenfeindlich beleidigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Unter anderem sollen sie gefragt haben, was der 18-Jährige in Deutschland verloren habe. Anschließend sollen sie den Mann geschlagen und getreten haben. Der Syrer trug Prellungen und Schürfwunden davon. Am Samstag zeigte er die Tat bei der Polizei an. Hinweise auf die Täter liegen den Ermittlern bisher nicht vor, die Kriminalpolizei ermittelt.