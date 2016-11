Mehr als 100 Vertreter von Ausländerbeiräten, Kulturvereinen und Religionsgemeinschaften haben im Brandenburger Landtag über die neuen Aufgaben bei der Integration zehntausender Asylbewerber diskutiert. "Fördern und Fordern" sei das Motto, unterstrich der Sprecher des Brandenburger Migrations- und Integrationsrats, Péter Vida. Dafür wolle man sich vor allem um verstärkte Sprachförderung und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland kümmern. Auch mit einer Ausweitung des Ausländerwahlrechts könne für mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesorgt werden. Neben Lernmöglichkeiten brauche es aber auch mehr Psychologen, damit die Geflüchteten traumatische Erlebnisse besser bewältigen könnten, betonte Deutschlehrerin Elena Spanenberg.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit sei die Förderung des Dialogs zwischen den Religionsgemeinschaften, sagte Péter Vida. In Brandenburg liege dabei ein Fokus auf der jüdisch-muslimischen Aussöhnung. Daher nahmen an der Konferenz auch der Bundesgeschäftsführer der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Martin Gerlach, und der Brandenburger Landesrabbiner Nachum Presmann teil. Auch viele Flüchtlinge waren am Mittwoch in den Plenarsaal gekommen.



Dem Brandenburger Migrations- und Integrationsrat gehören aktuell 55 lokale Bündnisse an. Weitere Aufnahmeanträge sind laut Vida bereits gestellt.