Nach dem Brandanschlag auf eine Unterkunft für junge Flüchtlinge in Jüterbog (Teltow-Fläming) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei handele es sich um einen Heranwachsenden, sagte der Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft, Markus Nolte, am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa.



Der Festgenommene soll am 1. Oktober zwei Brandsätze gegen ein Fenster des Heims für minderjährige Flüchtlinge geworfen haben. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.



Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet. Laut PNN soll er aus Jüterbog kommen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien die Beamten auf Beweismaterial gestoßen, unter anderem nötige Utensilien für den Brandanschlag. Er habe die Tat weitgehend eingeräumt, schreibt die PNN. Er solle dem Haftrichter am Mittwoch vorgeführt werden.