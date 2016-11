Nach monatelangen Verzögerungen hatte Berlin Mitte Oktober die ersten Flüchtlinge ins brandenburgische Wünsdorf geschickt. Doch die Brandenburger CDU will die Kooperation beider Länder wieder stoppen. Hintergrund sind die rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen in Berlin.

Die Brandenburger CDU fordert einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Berlin. In der vergangenen Woche hatte in Berlin eine Arbeitsgruppe im Rahmen der rot-rot-grünen

Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen, die Flüchtlingspolitik in der Hauptstadt komplett umzukrempeln. So soll die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern nur noch als "Ultima Ratio" eingesetzt werden.