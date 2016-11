Dass Flüchtlingskinder als vermisst geführt werden, heißt dabei nicht unbedingt, dass sie ganz alleine durch Deutschland irren. Doch viele Ausländer, die vor Krieg, Verfolgung und Not aus ihrer Heimat flüchten, suchen zunächst eine sichere Unterkunft, ehe ihre Angehörigen nachkommen. Nicht immer finden die Familien sofort zusammen. Manche Kinder suchen ihre Eltern dann auf eigene Faust.

An diesem Beispiel offenbart sich ein bürokratisches Problem: Kommen Kinder oder Jugendliche bei Familienangehörigen oder Verwandten in Deutschland oder im Ausland an, erhalten die deutschen Behörden, die eine Vermisstenmeldung erstattet hatten, in den seltensten Fällen eine Rückmeldung. Die Fahndung wird daher zunächst nicht eingestellt, das Kind gilt nach wie vor als vermisst. So beschreibt es eine Sprecherin des Brandenburger Innenministeriums.