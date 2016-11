Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) schätzt, dass bis zum Jahr 2018 pro Jahr rund 10.000 Flüchtlinge nach Brandenburg kommen - viel weniger als im vergangenen Jahr. Momentan habe man 500 Zugänge im Monat. Dies seien so viele wie im letzten Jahr täglich nach Brandenburg kamen.

Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtags hat seine Beratungen über den Etat 2017/2018 fortgesetzt. Dabei lag der Schwerpunkt am Donnerstag auf den Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

Dementsprechend sollen die Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung gekürzt werden. Für das kommende Jahr veranschlagt ihr Ministerium 325 Millionen Euro und für 2018 285 Millionen Euro. In diesem Jahr sind noch mehr als 400 Millionen Euro eingeplant. Im Gegenzug zu den Kürzungen bei der Unterbringung wolle Brandenburg aber mehr Geld für die Integration ausgeben, so Golze.

Zugleich kritisierte die Arbeitsministerin das Bundesamt für Migration (Bundesamt für Migration) hinsichtlich der Schätzungen neuankommender Flüchtlinge. "Es wird uns nicht leicht gemacht, weil das Bundesamt angekündigt hat, auch in Zukunft auf Prognosen zu verzichten", so Golze.



Zur Debatte um die nicht ausgelastete Flüchtlingsunterkunft in Wünsdorf wollte sich die Ministerin nicht äußern.